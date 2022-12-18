В Ришон-ле-Ционе автомобиль врезался в кондитерский магазин

Стало известно, пострадал ли кто-то из посетителей и сотрудников кондитерской.

В Ришон-ле-Ционе женщина за рулем автомобиля не смогла справиться с управлением и врезалась в витрину кондитерского магазина.

Об этом сообщает Kann News.

К счастью, никто из посетителей и работников не пострадал, но самому помещению причинен ущерб. Вследствие столкновения с машиной разбились стеклянные двери, а также снесены полки, где были ханукальные пончики и другая выпечка.

По словам очевидцев, автомобиль ехал по дороге, после чего неожиданно свернул в сторону кондитерского магазина. Женщина-водитель получила легкие травмы.

נהגת איבדה שליטה והתנגשה במדפי סופגניות במאפיה בראשון לציון. אין נפגעים@SivanSisay pic.twitter.com/1YQIFYnjhk — כאן חדשות (@kann_news) December 18, 2022

Ранее мы рассказывали, что появилось новое видео с женщиной, на которую упал мусорный бак во время беспорядков в Иерусалиме. Пострадавшая, являющаяся 40-летней матерью 11 детей, получила серьезные ранения.

Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Видео смотрите в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что в Иерусалиме полицейские арестовали четверых подозреваемых в том, что они бросали коктейли Молотова в автобус и еврейскую резиденцию, расположенную на территории Восточного Иерусалима.

Помимо этого в Швейцарии со дна озера Констанц украли 800-килограммовый шар, где настаивалась 230-литровая партия джина.