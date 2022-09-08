В Ришон-ле-Ционе были обнаружены радиактивные отходы, способные вызывать поражение внутренних органов

Выяснилось, что их хранил Институт сельскохозяйственных исследований в Ришон-ле-Ционе, что было обнаружено в ходе проверки.

Таким образом, Министерство охраны окружающей среды Израиля обнаружило на территории Ришон-ле-Ционе около 25 бочек с радиоактивными отходами, собранными более, чем за десятилетие. Получается, что центр сельхозисследований “Волкани”, один из крупнейших научных центров в стране, в течение 15 лет нарушал правила обращения с радиоактивными отходами.

Об этом пишут «Израильские новости».

Согласно результатам проверки, что была проведена в мае этого года Министерством охраны окружающей среды, научное учреждение долгие годы складировало радиоактивные отходы, оставшиеся от исследовательской деятельности, в бочках на своем складе вместо того, чтобы передать их, согласно правилам, Ядерному исследовательскому центру в Димоне.

За это время у них скопилось 25 бочек, содержащих радиоактивные отходы, в том числе опасный изотоп фосфора Р32, который способный проникать в организм через кожу и вдыхаемый воздух и вызывать поражение внутренних органов. Институт уже обязали передать отходы для захоронения на полигоне ядерных исследований в Димоне. Эвакуация должна состояться сегодня и будет проведена компанией “Ротем таасийот” — единственной компанией в Израиле, имеющей право на подобные перевозки.

Ранее «Курсор» писал о том, что египетские метеорологи опубликовали отчет окружающей среди и назвали курорт, на котором зафиксирован высокий уровень солнечной радиации.