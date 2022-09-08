Стало известно, на каком курорте Египта зашкаливает солнечная радиация

Одной из самых популярных стран для отдыха является Египет. Многие туристы едут туда, чтобы насладиться теплым морем, а также прикоснуться к древней истории. Но на некоторых курортах зафиксирован очень высокий уровень солнечной радиации.

Об этом сообщает DIP.

Согласно данным отчета египетских метеорологов, наибольшему воздействию солнечной радиации поддаются туристы, отдирающие в Хургаде. Там уровень радиации составил 30,6 МДж/м2.

Высокие показатели также были зафиксированы на станции мониторинга Харга (30,2 МДж/м2) и Фарафра (29,8 МДж/м2), но они не являются курортными.

«Курсор» писал ранее, что египетская администрация Красного моря издала приказ о закрытии нескольких пляжей Красного моря после того, как 68-летняя австрийская женщина была убита в результате нападения акулы у побережья Сахл Хашиш, по данным двух источников в службе безопасности.

Еще мы писали, что в Египте открыли гробницу, принадлежащую кладбищенскому комплексу короля Джосера, фараона, жившего более 4500 лет назад, после обширной реставрации этого места.

Напомним, что археологи проводили в египетской пустыне раскопки и обнаружили один из храмов Солнца, который был давно потерян. Им удалось сделать невероятно важное открытие, ставшее самым значимым за последние полстолетия.