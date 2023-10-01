В Ришон ле-Ционе десятки людей застряли вниз головой – видео

Эти кадры могут "подарить" еще одну фобию, связанную с развлечениями.

В Ришон ле-Ционе произошел инцидент в парке развлечений Суперленд.

Об этом сообщает Telegram-канал "Голос Израиля | Израиль Сейчас – Новости".

Отмечается, что десятки посетителей застряли вниз головой на американских горках.

Ранее мы писали о серьезном инциденте с 16-летним подростком в парке развлечений Тель-Авива. Парень был там не как посетитель, а как сотрудник, устроившийся в парк на период каникул.

Он упал с высоты 7 метров и получил травмы конечностей. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи МАДА применила обезболивающие средства и доставила пострадавшего в госпиталь "Ихилов".

Также "Курсор" сообщал, что в Иерусалиме представили новый аттракцион для туристов с необычным освещением, благодаря которому можно будет даже в ночное время полюбоваться находками Иерусалимского археологического парка. Южную стену Старого города, примыкающую к площади Стены плача, оснастили тысячами светодиодных ламп.

Кроме этого, засияли главная улица, ведшая к храму в период Второго Храма, аллея магазинов, камни, упавшие со стен Храмовой горы в результате разрушения храма римлянами в 70 г. н.э., а также древние надписи на иврите. Это разработал Амир Бренер, а воплощением в жизнь занялись специалисты отдела консервации Управления древностей.

Они провели установку светодиодных ламп так, чтобы создать органичное сочетание с археологическими объектами. Он добавил, что в Управлении воспользовались инновационным светодиодным освещением с особым акцентом на углах падения света и изменении цветовой температуры в соответствии с освещаемым экспонатом.