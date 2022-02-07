В Бней-Браке произошел пожар: есть пострадавший

Прибывшая бригада парамедиков застала 30-летнего мужчину, которого пожарные-спасатели вызволили из горящей квартиры. У него диагностированы ожоги третьей степени.

Стало известно о том, что в Бней-Браке произошел пожар, в результате которого пострадал человек. Огонь разгорелся в квартире восьмиэтажного дома, находящегося на улице Жаботинского.

Об этом сообщили в пресс-службе МАДА.

Медики МАДА получили сигнал в 02:15 ночи. На место сразу отправили бригаду. Пожарные смогли вытащить из квартиры мужчину возрастом в 30 лет. Медики обнаружили у него ожоги третьей степени. Ему оказали необходимую помощь, а затем доставили в больницу «Шиба» в Тель ха-Шомере. Уже там его состояние врачи оценили как тяжелое.

Специалисты и правоохранители начали расследовать причины возникновения пожара.

Ранее Курсор сообщал, что в Беэр-Шеве вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме.

Кроме того, мы писали, что в Оклахоме мужчина погиб, пытаясь спасти собаку из горящего дома.

Еще напомним, что не так давно СМИ установили, что за два дня из-за пожаров в Израиле пострадали 11 человек.

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