В Ришон ле-Ционе обрушился лифт с людьми: есть пострадавшие

Два работника на стройке в Ришон ле-Ционе получили травмы с разной степенью тяжести в результате падения лифта.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня».

Как отмечено в сообщении, лифт упал с нескольких этажей. После происшествия на место прибыла бригада скорой помощи, которая предоставила первую необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Раненых доставили в больницу Асаф Арофе.

Причина падения лифта пока неизвестна. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Аналогичная трагедия в прошлом году произошла на стройке в Тират-Кармеле. Тогда в результате падения с 12-го этажа грузового лифта на контейнер, погибли двое мужчин. Полиция задержала троих человек, которые подозреваются в причинении смерти по халатности. Первым подозреваемым является 23-летний крановщик Абдалла Хатхут, из-за которого упал грузовой лифт. Еще один подозреваемый — 29-летний Баха Абу-Мух из Бака аль-Гарбия. Он владеет компанией-субподрядчика, устанавливающей лифт на стройке, и непосредственным работодателем мужчин, которых раздавила упавшая конструкция. Также полиция задержала Ави Опедисана, который является заместителем гендиректора фирмы, поставившей мачтовый подъемник.

«Курсор» также сообщал о том, что 77-летняя жительница Тель-Авива упала в шахту лифта дома, который находился на реконструкции. Женщина упала с высоты третьего этажа. На место вызвали бригаду «скорой» помощи, которая госпитализировала пострадавшую в медицинский центр «Ихилов». Она получила травмы средней степени тяжести, но ее состояние удовлетворительное.