Жительница Тель-Авива упала в шахту лифта: детали происшествия

Во вторник, 18 октября, 77-летняя жительница Тель-Авива упала в шахту лифта дома, который сейчас находится на реконструкции. Ее госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает издание News.walla.

Происшествие произошло в доме, расположенном на улице Маапилей Эгоз. Женщина упала с высоты третьего этажа. На место вызвали бригаду «скорой» помощи, которая госпитализировала пострадавшую в медицинский центр «Ихилов». Она получила травмы средней степени тяжести, но ее состояние удовлетворительное.

Парамедики отметили, что жилой дом, где произошло происшествие, сейчас проходит капитальный ремонт в рамках программы реконструкции старых домов (ТАМА-38).

«Курсор» писал ранее, что 40-летний техник погиб из-за того, что его раздавил грузовой лифт в иерусалимском отеле, в котором он работал. Причина несчастного случая неизвестна.

Еще мы писали, что в Тират-Кармеле на строительной площадке несколько дней назад произошла трагедия, в результате которой погибли двое рабочих. Полиция по делу задержала троих подозреваемых.

Напомним, что 50-летний гражданин упал с высоты в заповеднике Нахаль Иудея. Вскоре сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию. Пострадавшего доставили на военном вертолете в больницу «Рамбам».