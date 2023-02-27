В Ришон ле-Ционе старшеклассники устроили бунт в школе: что произошло

Ученики школы «Амит Амаль» в Ришон ле-Ционе подняли бунт из-за отмены учителями поездки на Хермон. В результате администрация школы изменила свое решение.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

После того, как профсоюз учителей объявил об отмене внеклассных занятий и ежегодной поездки на Хермон, ученики 12-го класса средней школы «Амит Амаль» в Ришон ле-Ционе написали главе профсоюза, Рану Эрезу. В своем обращении школьники грозились остановить учебный процесс на 3 дня, если поездка на Хермон не состоится.

Как пишет издание, их угроза оказала действие, и муниципалитет Ришона объявил, что поездка на Хермон для учащихся состоится, как было запланировано ранее.

В начале февраля в Израиле происходят регулярные бойкоты в школах. Муниципальные лидеры выступают за заключение нового коллективного договора по оплате труда для помощниц воспитателей в детских садах и учреждениях специального образования. Кроме того, они требуют ускорения переговоров о зарплатах для учителей, работающих в муниципальных организациях в 9-12 классах. Протестующие также выступают за дополнительное финансирование для строительства новых классных комнат и увеличение бюджета на школьный транспорт в связи с ростом цен.

24 февраля профсоюз учителей старших и средних классов «иргун ха-морим» объявил о возобновлении санкций начиная с воскресенья, 26 февраля, в знак протеста против министерства финансов, которое отказалось повысить заработную плату всех учителей, преподающих в 7-12 классах, на 30 процентов в рамках переговоров о новом коллективном договоре. Таким образом, профсоюз наложил запрет на выставление оценок ученикам и участие учителей в мероприятиях за пределами школы, включая экскурсии и соревнования.