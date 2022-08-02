Лапид посетил тюрьму Офер и сделал важное заявление

Премьер-министр Яир Лапид посетил сегодня тюрьму безопасности «Офер» и заявил, что дело о сексуальных домогательствах в тюрьмах будет расследовано — при защите организации.

Лапида сопровождали министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, заместитель министра Йоав Сеглович, председатель Комитета по внутренней безопасности Мерав Бен-Ари и директор Службы тюрем Израиля Кэти Перри.

«Курсор» писал о новых подробностях скандала в тюрьме Гильбоа: еще одна девушка-надзиратель сообщила об изнасиловании. Разоблачения о насилии в тюрьме продолжаются. Ранее служившие там сотрудники продолжают раскрывать подробности обстановки в тюрьме.

Также сообщалось, что Ганц пересмотрит призыв солдат в тюремную службу на фоне заявлений об изнасиловании. Министр обороны Бени Ганц заявил, что он пересмотрит многолетнее соглашение, позволяющее призывать солдат в Израильскую тюремную службу, после заявлений бывшей военнослужащей о том, что ее неоднократно насиловал палестинский заключенный из службы безопасности.

Кроме того, служба безопасности знала об инциденте в тюрьме Гильбоа. Через месяц после случившегося три заключенные охранницы пожаловались на сексуальные домогательства со стороны заключенного, но дело не придавали огласке. Расследование начало двигаться лишь через два месяца, когда информация просочилась в прессу.