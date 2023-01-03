Министерство обороны российской федерации* опубликовало новые подробности приписываемого Израилю теракта в международном аэропорту Дамаска.

Согласно данным оборонного ведомства рф, в результате «израильского авиаудара» погибло шесть сирийских военнослужащих, еще три получили ранения.

Отмечается, что в атаке участвовали четыре самолета ВВС F-16.

Генерал-майор олег егоров заявил, что «в 2 часа ночи самолеты ВВС Израиля действовали с Голанских высот, не входя в воздушное пространство Сирии, и атаковали военные объекты в аэропорту Дамаска».

Он также добавил, что «аэропорт вернулся к нормальной работе после устранения причиненного ущерба».

Как сообщал Курсор, в воскресенье вечером израильские ВВС нанесли удар по международному аэропорту Дамаска, в результате чего он был выведен из строя, двое солдат погибли и двое были ранены. Об этом сообщили сирийская армия и государственное информационное агентство SANA.

Официальное сирийское информационное агентство SANA сообщило, что системы ПВО страны сработало против израильских ракет южнее столицы.

Сирийский военный источник сообщил, что удар был нанесен по району международного аэропорта Дамаска. Чиновник добавил, что аэропорт был поврежден и был закрыт.

Источник также сообщил, что в результате авиаудара двое сирийских военных погибли и еще двое получили ранения.

Курсор также сообщал, что Сирия обвинила Израиль в очередной атаке. Сирийские СМИ утверждают, что израильские ВВС нанесли удар по цели на юге страны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!