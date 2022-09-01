В Самарии полиция арестовала двух палестинцев, связанных с «Исламским джихадом»

Пограничная полиция арестовала в ПА двух разыскиваемых палестинцев, что обусловлено их связью с террористической группировкой «Исламский джихад».

Это произошло в городе Ямун недалеко от Дженина. В настоящее время местные правоохранители и пограничная полиция покидают этот район.

Об этом сообщает The Times of Israel.

О раненых в данный момент ничего не сообщалось.

Ранее мы рассказывали, что в Самарии 6-летняя девочка получила пулевое ранение во время игр во дворе дома. Прибывшие на место врачи установили, что было примерено огнестрельное оружие, после чего девочку госпитализировали.

Кроме этого, «Курсор» сообщал, что два ливанских министра решили забросать камнями израильскую границу. Они это сочли забавным и сказала, что «надо попрактиковаться для совершенства».

Также недавно в Самарии арабские террористы обстреляли автобус с израильскими номерами. К счастью, никто не пострадал, повреждения были нанесены только корпусу транспортного средства.