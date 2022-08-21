Появилось видео обстрела арабскими террористами автобуса в округе Биньямин

В Самарии в округе Биньямин был обстрелян автобус с израильскими номерами. К счастью, пострадавших нет, только поврежден корпус автобуса.

В Сети появилось видео последствий обстрела арабскими террористами автобуса в округе Биньямин.

Кадры опубликовал Телеграм-канал Медиа Архив — Израильские новости.

Как известно, ночью 20 августа арабские террористы открыли огонь из Сильвада по израильскому автобусу к северу от поселка Офра в округе Биньямин. Силы безопасности начали проведение розыска нападавших. Военные перекрыли Сильвад и начали операцию в этой деревне по задержанию.

После обстрела арабскими террористами автобуса в округе Биньямин в Самарии как минимум восемь следов от пуль осталось в корпусе, только чудом не пострадал никто из пассажиров.

Водитель автобуса «Эгед», следовавшего в сторону Ариэля, рассказал: «Я услышал хлопок и сразу нажал на газ. Меня до сих пор трясет».

Террористы стреляли из Сильвада, в автобусе обнаружены пулевые отверстия, но никто не пострадал. Водитель сказал: «Было темно, и солдат там не было, цель была уехать как можно дальше. Я не спал всю ночь».

Начальник транспортной отрасли похвалил его быстроту реакции: «Его находчивость предотвратила крупную катастрофу».

Ранее «Курсор» писал, что на КПП с Калькилией задержаны палестинки с оружием: первые подробности. На пограничном контрольно-пропускном пункте «Элиаху» охранники задержали троих молодых палестинок, которые намеревались покончить жизнь самоубийство.

Также мы сообщали, что военные ЦАХАЛа ночью 20 августа задержали партию контрабандных наркотиков на сумму около четырех миллионов шекелей.

Наш сайт также информировал о нападении на вице-мэра Умм эль-Фахма: подозреваемые задержаны. Полиция задержала мужчин, которые сегодня ворвались в дом вице-мэра Умм эль-Фахма с дубинками и пытались нанести ему травмы.

Напомним, ранее «Курсор» писал, что 18 августа, Мировой суд Ришон-ле-Цион принял решение отпустить под домашний арест мэра Петах-Тиквы Рами Гринберга, который на прошлой неделе был арестован по подозрению во взяточничестве и мошенничестве. А после окончания срока домашнего ареста разрешил ему вернуться на работу.