Ливанские министры забросали камнями границу с Израилем

17:50, Сегодня
Мировые новости, Политика
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Фото: pixabay.com

Два ливанских министра во время поездки югу страны решили забросать камнями израильскую границу, что они сочли смешным.

Это произошло во вторник, 30 августа. На видео заметно министра энергетики Валида Файада и министра социальных дел Гектора Хаджара, которые бросают камни, смеются и утверждают, что им «надо попрактиковаться для совершенства».

Министры были в сопровождении нескольких других членов кабинета министров Ливана. Видео возмутило пользователей соцсетей из Ливана, который сейчас столкнулся с крупным экономическим кризисом.

Этим жестом политики повторили покойного палестинского политического активиста Эдварда Саида, который забросал камнями израильский военный пост во время визита в южный Ливан в 2000 году. Впоследствии он назвал свой поступок «символическим жестом радости».

Ранее журналисты утверждали, что Израиль и Ливан по-прежнему не установили окончательную линию морской границы, но имеют достаточно близкие позиции для начала выработки соглашения касаемо разделения газовых месторождений. Также речь может идти о финансовой компенсации.

Также «Курсор» сообщал, что в понедельник, 29 августа, на севере Израиля привели в повышенную боевую готовность силы ЦАХАЛа. Это было обусловлено опасениями из-за провокаций со стороны ливанской террористической организации “Хизбалла”, которая может сорвать подписание соглашения между Израилем и Ливаном.

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Автор материала:
Рами Мадрих
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