В Самарии разбился разведывательный мини-дрон ЦАХАЛа

Сегодня утром, 4 января, в Самарии потерпел крушение небольшой израильский военный беспилотник модели Skylark, который выполнял разведывательную миссию.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Этот дрон, который называют «Небесный всадник» представляет собой тактический беспилотник-разведчик, созданный израильской компанией Elbit Systems и эксплуатируемый артиллерийским корпусом ЦАХАЛа. Миниатюрный беспилотный летательный аппарат может быть запущен одним или двумя людьми, в зависимости от модели, и после того, как он будет в воздухе, он будет транслировать видео в реальном времени солдатам на земле.

Причины, по которым БПЛА модели Skylark разбился, пока неизвестны. После падения военнослужащие его подобрали, поэтому утечки информации можно не опасаться. По факту крушения «Небесного всадника» проводится внутреннее расследование.

«Курсор» писал ранее, что израильская компания SpearUAV, специализирующаяся на производстве мультикоптеров для военных задач разведки, представила свою новинку — боевой дрон VIPER.

Еще мы писали, что израильская компания Elbit Systems продемонстрировала свою новинку — миниатюрный дрон Lanius, с помощью которого можно проводить тактическую разведку и точечную ликвидацию.