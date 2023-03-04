В Самарии столкнулись два автомобиля: один погибший, шестеро раненых

В районе Шало на 60-й трассе произошла автокатастрофа, жертвой которого стал 18-летний парень. Еще шесть человек были госпитализированы в больницу с ранениями.

Об этом сообщили в пресс-службе скорой помощи «Маген Давид Адом».

По информации полиции, произошло столкновение автомобилей с израильскими и палестинскими номерными знаками. В результате ДТП 13-летний мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу «Шаарей Цедек» в Иерусалиме. Для транспортировки мужчины около 40 лет использовали военный вертолет, так как его состояние также оценивается как тяжелое.

Кроме того, пять жителей Палестинской автономии получили травмы, двое из которых оказались в бессознательном состоянии. Парамедики «Красного Полумесяца» оказывали им помощь на месте происшествия.

Позднее Министерство здравоохранения Палестинской автономии подтвердило 18-летнего парня в результате аварии. Среди пострадавших — три человека в критическом состоянии.

Напомним, вблизи кибуца Мааган Михаэль автомобиль сбил насмерть пешехода. Согласно информации, полученной от службы скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом», пострадавший мужчина, примерно 50-летнего возраста, скончался на месте происшествия в результате полученных травм. Обстоятельства произошедшего расследует дорожная полиция.

До этого на севере Израиля автомобиль рухнул с обрыва. Так, 26 февраля, в районе горы Тавор произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получила женщина. Для ее эвакуации потребовался вертолет. Раненая получила тяжелые травмы и находится в бессознательном состоянии.