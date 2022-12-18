В Самарии террористы открыли огонь по автобусу, где были активисты

Террористы открыли огонь по автобусу с активистами, возвращавшимися с церемонии зажжения меноры в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это произошло 18 декабря. Палестинские террористы открыли огонь из движущегося автомобиля по нескольким людям, которые ехали в автобусе из эвакуированного поселка Са-Нур в город Мево-Дотан в Самарии.

Около 100 человек приняли участие в церемонии зажжения ханукальных свечей на земле Са-Нур. На обратном пути с места происшествия террористы открыли огонь по группе.

Около семи выстрелов было выпущено по израильтянам, среди которых были депутат Кнессета Лимор Сон Хар-Мелех (Оцма Иегудит) и глава регионального совета Самарии Йоси Даган.

«Там, где евреи не поселяются, будет терроризм. Не случайно, что большинство недавних террористических атак произошло из Шхема и Дженина, района, из которого были изгнаны поселенцы. Это еще одно доказательство того, что нам нужно вернуть общины и отменить Закон о разъединении. Сегодня мы прибыли сюда, около 100 мужчин, женщин и детей, в эвакуированный город Са-Нур. Обратные поездки удивительной основной группы поселенцев — это ответ на гнусное преступление. Это произошло 17 лет назад, когда в северной Самарии были разрушены четыре города. Всякий раз, когда я приезжаю в Са-Нур, я поражаюсь, как нас приветствует сообщество. Несколько огней, раскладной стол и несколько десятков стульев, и вдруг место расцветает и оживает, зовет нас прийти и поселиться здесь. Десятки террористов «встречали» нас выстрелами, зажигательными бомбами и камнями, еще раз показывая, насколько важно быстро восстановить еврейское поселение в северной Самарии, которая открыта для формирования террористического государства в центре страна», – заявил Лимор Сон Хар-Мелех.

«Курсор» сообщал, что палестинца арестовали за обрушение стройки.