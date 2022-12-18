Палестинца арестовали за обрушение стройки

В результате инцидента два человека погибли.

Полиция арестовала 40-летнего палестинца, жителя Иудеи и Самарии, в рамках расследования обрушения строительных лесов в Гиват-Зееве.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В результате этого инцидента два человека погибли, а еще один рабочий получил серьезные ранения. Подозреваемый, руководитель бригады на строительной площадке, завтра будет доставлен в магистратский суд Ришон ле-Цион для продления срока содержания под стражей.

Ранее мы рассказывали, что в Иерусалиме полиция арестовала четверых людей, которые бросали коктейли Молотова.

«Курсор» сообщал, что в Ришон-ле-Ционе автомобиль врезался в кондитерский магазин.

Помимо этого появилось новое видео с женщиной, на которую упал мусорный бак во время беспорядков в Иерусалиме.