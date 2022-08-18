В сентябре ожидается существенное снижение цен на топливо

При условии отсутствия скачков на мировом рынке нефти, эксперты прогнозируют снижение цены на бензин до 5,2-5,3 шекеля за литр с 1 сентября.

Падение мировых цен на нефть и падение курса доллара на бирже Тель-Авива не повлияло на решение министерства финансов продолжать снижать акцизный налог на бензин.

Об этом сообщил канал news.israelinfo.

Министр финансов Авигдор Либерман намерен продлить частичную отмену акцизного налога на горючее до 15 ноября. Это позволяет ожидать резкого падения цен на бензин с 1 сентября. Это произойдет уже во второй раз: в начале августа литр бензина подешевел с 8,08 до 6,58 шекеля.

До этого минфин снижал акциз на 0,5 шекеля два раза, но ограничивал сроки действия постановления — до 31 августа.

На фоне предстоящих выборов глава минфина намерен продлить действие распоряжения до окончания праздников, то есть еще на 2,5 месяца. Также такому решению способствует сильная инфляция, составившая 5.2% в год.

По расчетам специалистов, анализирующих развитие энергетической отрасли, если цены на нефть вновь не превысят 100 долларов за баррель и курс доллара будет стабильным в пределах 3,2-3,3 шекеля, то сентябрь принесет падение цены на бензин до 5,2-5,3 шекеля за литр.

Ранее «Курсор» писал, что переговоры зашли в тупик: учителя готовятся к забастовке перед 1 сентября.

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