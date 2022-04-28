В сети показали фото бывшего премьер-министра во время сирены в память жертвам Холокоста

В 10.00 по всему Израилю прозвучала двухминутная сирена в память о 6 миллионах погибших в годы Катастрофы.

В сети опубликовали фотографию Биньямина Нетаниягу во время сирены в память о шести миллионах погибших в годы Холокоста.

Бывший премьер-министр был запечатлен на шоссе во время двухминутной сирены.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Также телеграм-канал Израильские трудовые будни опубликовал видео, как водители машин отреагировали на сирену в День памяти.

Курсор писал ранее, что в Израиле приземлился спецрейс с еще девятью украинскими евреями, пережившими Холокост. Россия начала вторжение в соседнюю Украину 24 февраля, после нескольких месяцев обострения напряженности. Боевые действия унесли тысячи жизней в Украине и миллионы людей покинули свои дома, что спровоцировало крупнейший кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.