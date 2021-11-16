В сети показали, как арабы-бедуины хвастаются незаконным оружием в Негеве

В сети показали видео, на котором видно, как бедуины хвастаются оружием, которое они держат у себя незаконно. Об этом сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля».

«Без страха и без маски средь бела дня арабы-бедуины проводят демонстрацию незаконного оружия своим ТикТок подписчикам», — написали администраторы канала в описании к ролику.

С опубликованным видео можно ознакомиться ниже:

Ранее редакция Курсора сообщала, что спецподразделение ЯМАС задержало опасного террориста в пригороде Шхема. Также на канале опубликовали видео с места событий. На нем можно увидеть, как сотрудники спецподразделения задерживают подозреваемого. Его положили на землю и надели на руки наручники.

Кроме того, мы писали, что в ЦАХАЛе разрешили солдатам стрелять в воров и контрабандистов.

Арабские террористы подорвали бомбу рядом с блокпостом солдат ЦАХАЛа.

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