Спецподразделение ЯМАС задержало опасного террориста в пригороде Шхема

Стало известно о том, что спецподразделение ЯМАС (Мистааравим) задержали подозреваемого в террористической деятельности в пригороде Шхема. Об этом сообщает портал «Израильские трудовые будни»

Также на канале опубликовали видео с места событий. На нем можно увидеть, как сотрудники спецподразделения задерживают подозреваемого. Его положили на землю и надели на руки наручники.

Ранее редакция Курсора сообщала, что израильские арабы устроили беспорядки у больницы Меир в Кфар-Сабе. Сообщается, что все началось с инцидента в соседнем городе Джалджулия. Так, там произошла перестрелка, в результате которой был убит один человек, а второй в критическом состоянии доставлен в больницу.

Кроме того, мы писали, что возле больницы «Сорока» произошла массовая драка, которая переросла в перестрелку. Так, сперва в поселок Рахат приехала делегация бедуинов. Они хотели примириться с местными арабскими кланами, однако ничего не получилось и началась драка. В результате двое человеку получили ножевые ранения.

Израильские силы безопасности пресекли попытку контрабанды оружия из Иордании.

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