Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в Украине всеобщей мобилизации из-за начала полномасштабной войны с Россией. Документ обнародован на сайте главы государства.

Согласно указу, который подписал Владимир Зеленский этой ночью, всеобщая мобилизация должна проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу этого документа на всей территории Украины.

Мобилизация будет производиться на территории: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской. Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и Киева.

В документе отмечается, что призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей военных формирований будет производиться в объемах, определенных мобилизационными планами.

Генштабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

Кабмину поручено обеспечить финансирование и принять другие меры, связанные с объявлением и проведением общей мобилизации.

Напомним, что из-за вторжения России в Украину на внеочередном заседании Верховная рада ввела в Украине военное положение. Условия для введения такого режима прописаны в Законе Украины «О правовом режиме военного положения».

Согласно нему, в период военного положения в стране могут объявить всеобщую или частичную мобилизацию. Термины и объемы определяет президент Украины. Таким образом, Зеленский воспользовался этим правом и внес в Верховную Раду соответствующий указ.

Ранее Курсор сообщал, что главнокомандующий ВСУ заявил, что у российских войск не получилось осуществить молниеносную войну.

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