Россия ударила по Киеву ракетами, из-за попадания ВПН вспыхнула многоэтажка

Сегодня утром Киев обстреляли крылатыми или баллистическими ракетами. Взрывы были слышны около 04:22 во многих районах столицы Украины.
Так, взрывы слышали в Печерском и Голосеевском районах Киева, на Позняках. В районе Троещины насчитали около шести взрывов.
«Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва», – написал Антон Геращенко в своем Телеграмм-канале.
В свою очередь общественный активист и лидер движения «Общество будущего» Евгений Карась обнародовал видео и написал, что, вероятно, ПВО Киева сбила российские баллистические ракеты, выпущенные по столице.
Эхо от взрыва в воздухе разошлось по всему городу.
Кроме того, по предварительной информации от МВД, в районе Позняков был сбит вражеский летательный аппарат.
«Вражеский летательный аппарат был сбит нашим ПВО и упал в Дарницком районе возле дома по адресу ул. Кошица 7а», — говорится в заявлении.
По сообщению ГСЧС Украины, около 04:20 по ул. Кошица, 7-я, вследствие попадания обломков в многоэтажный жилой дом (состоит из двух секций: 1 секция 10 этажная попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажная попадания на уровне 8-9 этажей) с последующим горением является угроза разрушения. От ГСЧС привлечено 11 ед. техники.
Также поступают сообщения от жителей взрывов на территории микрорайонов Березняки, Осокорки, Троещина.
В Киеве в 05:00 на ул. Садовая упали фрагменты самолета. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Обновление. ГСЧС сообщает: пожар в жилом доме на Кошица в Киеве ликвидирован. Спасли 20 человек, травмированы – 8 человек, эвакуированы 150 человек. В ликвидации участвовали 72 спасателя и 12 единиц техники.
Как ранее писал Курсор, российские военные выполнили поставленные им на сегодня боевые задачи.
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