Россия ударила по Киеву ракетами, из-за попадания ВПН вспыхнула многоэтажка

Российские оккупанты обстреляли Киев баллистическими ракетами. Также сообщается о вражеском летательном аппарате, который сбили украинские военные.

Сегодня утром Киев обстреляли крылатыми или баллистическими ракетами. Взрывы были слышны около 04:22 во многих районах столицы Украины.

Так, взрывы слышали в Печерском и Голосеевском районах Киева, на Позняках. В районе Троещины насчитали около шести взрывов.

«Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва», – написал Антон Геращенко в своем Телеграмм-канале.

⚡️"Щойно продовжилися удари по Києву крилатими або балістичними ракетами", — повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко pic.twitter.com/PlfjGlPY9w — НВ (@tweetsNV) February 25, 2022

В свою очередь общественный активист и лидер движения «Общество будущего» Евгений Карась обнародовал видео и написал, что, вероятно, ПВО Киева сбила российские баллистические ракеты, выпущенные по столице.

Эхо от взрыва в воздухе разошлось по всему городу.

Ворожий літальний Апарат був збитий силами Українського ППО та впав у Дарницькому районі Києва, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенкоhttps://t.co/Mtse5AjRS1 pic.twitter.com/VZPQopY1SP — НВ (@tweetsNV) February 25, 2022

Кроме того, по предварительной информации от МВД, в районе Позняков был сбит вражеский летательный аппарат.

«Вражеский летательный аппарат был сбит нашим ПВО и упал в Дарницком районе возле дома по адресу ул. Кошица 7а», — говорится в заявлении.

По сообщению ГСЧС Украины, около 04:20 по ул. Кошица, 7-я, вследствие попадания обломков в многоэтажный жилой дом (состоит из двух секций: 1 секция 10 этажная попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажная попадания на уровне 8-9 этажей) с последующим горением является угроза разрушения. От ГСЧС привлечено 11 ед. техники.

Київ↘️ Близько 04:20 по вул. Кошиця 7А влучання ВНП у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова влучання на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим горінням, є загроза руйнування. pic.twitter.com/ASsneJz82q — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 25, 2022

⚡️ Кличко: у Києві троє поранених внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А. Є загроза руйнування pic.twitter.com/5KYeIOadr9 — Мілітарний (@mil_in_ua) February 25, 2022

Также поступают сообщения от жителей взрывов на территории микрорайонов Березняки, Осокорки, Троещина.

В Киеве в 05:00 на ул. Садовая упали фрагменты самолета. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Обновление. ГСЧС сообщает: пожар в жилом доме на Кошица в Киеве ликвидирован. Спасли 20 человек, травмированы – 8 человек, эвакуированы 150 человек. В ликвидации участвовали 72 спасателя и 12 единиц техники.

Как ранее писал Курсор, российские военные выполнили поставленные им на сегодня боевые задачи.

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