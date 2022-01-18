В сети показали красивейшие кадры покрытого льдом Израиля

Зима, пришедшая в Израиль, дала о себе знать. Как сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля», на Голанах и Иерусалиме все начало покрываться льдом.
«…фермы клубники и авокадо, реки и озёра покрылись сказочным льдом на Голанах и в Иерусалиме (Эмек аЦваим), погода во многих городах ниже нуля», — сообщили администраторы канала.
На показанных кадрах можно увидеть, как преобразилась страна в это время года.
Также на телеграм-канале показали фотографии оленей, которые гуляют по в Эмек а-Цваим.
«Столица Израиля во всей своей красе», — отметили на телеграм-канале.
Ранее Курсор сообщал, что в сети показали невероятные пейзажи зимнего Израиля.
Кроме того, редакция нашего портала писала, что в сети показали, как выглядят водоемы Израиля после дождя.
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