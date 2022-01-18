В сети показали красивейшие кадры покрытого льдом Израиля

На представленных фото и видео можно увидеть не только красивые виды, но и то, как животные реагируют на лед и снег.

Зима, пришедшая в Израиль, дала о себе знать. Как сообщили на телеграм-канале «Голос Израиля», на Голанах и Иерусалиме все начало покрываться льдом.

«…фермы клубники и авокадо, реки и озёра покрылись сказочным льдом на Голанах и в Иерусалиме (Эмек аЦваим), погода во многих городах ниже нуля», — сообщили администраторы канала.

На показанных кадрах можно увидеть, как преобразилась страна в это время года.

Также на телеграм-канале показали фотографии оленей, которые гуляют по в Эмек а-Цваим.

«Столица Израиля во всей своей красе», — отметили на телеграм-канале.

Ранее Курсор сообщал, что в сети показали невероятные пейзажи зимнего Израиля.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в сети показали, как выглядят водоемы Израиля после дождя.

Еще напомним, что в сети показали удивительные виды реки Нахаль-Рефаим.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.