В сети показали сказочные фото израильских деревьев, которые покрылись льдом

Зимняя погода, несмотря на праздники, не уходит из Израиля. И вот в сети показали удивительные фотографии деревьев в Маром Голан, с которых свисают сосульки.
Снимки были продемонстрированы телеграм-каналом «Голос Израиля».
«Израиль покрылся сказочным льдом», — написали администраторы канала.
Ознакомиться с фото можно ниже:
Ранее Курсор сообщал, что в сети показали удивительные виды реки Нахаль-Рефаим.
Кроме того, мы писали, что в сети показали невероятные пейзажи зимнего Израиля.
Еще напомним, что в Израиле удалось снять на видео очень необычную радугу.
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