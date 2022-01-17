В сети показали сказочные фото израильских деревьев, которые покрылись льдом

Как сообщается, в некоторых городах страны температура воздуха достигает отметки в «ниже нуля».

Зимняя погода, несмотря на праздники, не уходит из Израиля. И вот в сети показали удивительные фотографии деревьев в Маром Голан, с которых свисают сосульки.

Снимки были продемонстрированы телеграм-каналом «Голос Израиля».

«Израиль покрылся сказочным льдом», — написали администраторы канала.

Ознакомиться с фото можно ниже:

Ранее Курсор сообщал, что в сети показали удивительные виды реки Нахаль-Рефаим.

Кроме того, мы писали, что в сети показали невероятные пейзажи зимнего Израиля.

Еще напомним, что в Израиле удалось снять на видео очень необычную радугу.

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