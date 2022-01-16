В сети показали полностью затопленные улицы Реховота

В сети показали фотографию с места событий.

В сети показали фотографию, на которой можно увидеть улицы города Реховот.

Снимок появился на телеграм-канале «Израильские трудовые будни» .

На фото видно, как автомобили чуть ли не «плавают» по дорогам города.

«Реховот продолжает превращаться в Венецию», — сообщили на телеграм-канале.

Напомним, что в Израиле продолжаются сильные дожди. Из-за этого многие города в стране затопило. К примеру, мы писали, что в сети появилось видео потопа в Петах Тикве, на котором видно, что люди перемещаются по городу на каяке.

Также Курсор сообщал, что в Кирьят-Малахи под воду ушел футбольный стадион.

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