В сети показали видео затопленных улиц Реховота

Житель города поделился видео, на котором видно затопленные дороги и то, как тяжело передвигаться автомобилям.

В сети опубликовали видео затопленных улиц Реховота. На кадрах видно, насколько это затрудняет передвижение автомобилей.

Видео опубликовал телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Кинерете повысился уровень воды: текущий показатель на 1,3 метра ниже красной линии. Повышение уровня воды в Галилейском море является результатом относительно многочисленных (для данного региона) осадков за последний период времени, пополняющих уровень озера.

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