Раскрыт план террористов ХАМАСа по атаке на израильтян за границей

Террористическая группировка ХАМАС собиралась атаковать израильских граждан на Филиппинах. Серию операций боевики начали готовить еще в 2017 году, вербуя в свои ряды местных.

Полиция Филиппин обнаружила в стране террористическую ячейку ХАМАСа, которая планировала совершить теракты против израильских граждан.

Боевики пыталась совершить теракты в стране через свои отделения в этом регионе, проводили вербовку филиппинских граждан в свою группировку.

По словам высокопоставленного сотрудника местной полиции, информация была раскрыта местным контактным лицом ХАМАСа. По его словам, заговор был направлен на то, чтобы закрепиться на Филиппинах путем подстрекательства к насилию против израильтян.

Филиппинский источник полиции, известный под именем Башир, сказал, что ХАМАС пытается закрепиться в стране через местные организации, которые находятся в контакте с международными террористическими группами. Вербовка в отряды боевиков началась еще в 2017 году.

Атаки должны были быть совершены путем нанесения ударов по посольствам.

Ранее Курсор сообщал, что ХАМАС пригрозил «жестким» ответом на беспорядки в Иерусалиме.

Кроме того, мы писали, что Израиль пригрозил ХАМАСу операцией Страж стен-2.

Еще напомним, что высокопоставленный представитель ХАМАС: Израиль становится все слабее и слабее.

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