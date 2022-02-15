Раскрыт план террористов ХАМАСа по атаке на израильтян за границей

Полиция Филиппин обнаружила в стране террористическую ячейку ХАМАСа, которая планировала совершить теракты против израильских граждан.
Боевики пыталась совершить теракты в стране через свои отделения в этом регионе, проводили вербовку филиппинских граждан в свою группировку.
По словам высокопоставленного сотрудника местной полиции, информация была раскрыта местным контактным лицом ХАМАСа. По его словам, заговор был направлен на то, чтобы закрепиться на Филиппинах путем подстрекательства к насилию против израильтян.
Филиппинский источник полиции, известный под именем Башир, сказал, что ХАМАС пытается закрепиться в стране через местные организации, которые находятся в контакте с международными террористическими группами. Вербовка в отряды боевиков началась еще в 2017 году.
Атаки должны были быть совершены путем нанесения ударов по посольствам.
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Еще напомним, что высокопоставленный представитель ХАМАС: Израиль становится все слабее и слабее.
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