В сети появилось видео, как араб угрожает израильским солдатам

На видео можно увидеть, как арабский мужчина угрожает и набрасывается на солдат ЦАХАЛа, однако не был задержан.

На опубликованном видео можно увидеть, как арабский мужчина ведет себя грубо по отношению к солдатам ЦАХАЛа. Он набрасывался на солдат, а также угрожал. Однако он не был задержан.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Ранее «Курсор» сообщал о том, что в Кнессете приняли в предварительном чтении закон о запрете публикации имен погибших и раненных. Если закон будет принят во всех чтениях, каждый, кто опубликует имя погибшего или раненого без разрешения в первые четыре часа после инцидента, будет обязан выплатить семье погибшего 7 500 шекелей.

Также читайте о том, что агенство по борьбе с финансированием терроризма предотвратило передачу 30 млн долларов ХАМАСу. Агентство работает с контртеррористическим подразделением полиции, Моссадом и Шабаком, а также с налоговыми и таможенными органами, чтобы попытаться исчерпать денежный поток, на который рассчитывают террористы, чтобы обеспечить всю свою деятельность.

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