Агентство по борьбе с финансированием терроризма предотвратило передачу 30 млн долларов ХАМАСу

Под руководством израильского агентства по финансированию терроризма властям удалось конфисковать 103 миллиона шекелей (более 30 миллионов долларов), предназначенных для террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Национальное бюро по противодействию финансирования терроризма Израиля (NBCTF) при министерстве обороны объявило об этом достижении на конференции, посвященной 20-летию израильского Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (IMPA).

IMPA, возглавляемая экспертом по финансовым преступлениям Шломит Вагманом, находится в ведении Министерства юстиции. Агентство работает с контртеррористическим подразделением полиции, Моссадом и Шабаком, а также с налоговыми и таможенными органами, чтобы попытаться исчерпать денежный поток, на который рассчитывают террористы, чтобы обеспечить всю свою деятельность.

Существует также тесное сотрудничество между группой следователей Вагмана и специальными судами и группами прокуратуры, которые были обучены и созданы три года назад специально для борьбы с серьезными экономическими правонарушениями, включая преступления с использованием цифровых валют и организованную мафию, а также финансирование терроризма.

В подробном интервью о деятельности IMPA на прошлой неделе Вагман сказал: «Наша методология заключается в том, чтобы следовать за деньгами… Мы захватываем средства или проходим через подставных лиц, чтобы добраться до реальных активов».

По словам Вагмана, в отличие от преступных организаций, которые мошенническим путем превращают доходы, полученные нечестным путем, в доходы из законных источников, что является отмыванием денег.

«Поэтому мы ищем не источники финансирования, а их назначение», — сказала она.

IMPA использует искусственный интеллект, передовые алгоритмы и машинное обучение среди своих сложных высокотехнологичных инструментов для поиска закономерностей и связей между разными людьми, группами и компаниями, которые могут быть разбросаны по нескольким странам, не говоря уже о городах.

«Иногда требуется такой уровень сложной технологии, чтобы установить связи и обнаружить уловки террористов или банд по сокрытию своих средств», — сказал Вагман.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что на улицы Иерусалима вернут контейнеры для вторсырья.

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