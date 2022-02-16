В Кнессете приняли в предварительном чтении закон о запрете публикации имен погибших и раненных

Если закон будет принят во всех чтениях, каждый, кто опубликует имя погибшего или раненого без разрешения в первые четыре часа после инцидента, будет обязан выплатить семье погибшего 7 500 шекелей.

Проект закона депутата Ицхака Пиндроса («Яадут а-Тора») призван остановить публикацию и распространение имен погибших и раненных до официального разрешения властей или семей.

Об этом пишет Telegram-канал Люди в черном.

Нередки случаи, когда семьи узнают о трагедии со своими близкими из соцсетей.

Когда закон будет принят во всех чтениях, любой, кто опубликует в течение первых четырех часов после события имя погибшего или раненного без разрешения, обязан будет выплатить его семье 7500 шекелей.

Как ранее писал Курсор, Израиль заблокировал продажу Соединенными Штатами батарей противоракетной обороны «Железный купол» Украине из-за хрупкого баланса, который он должен поддерживать в отношениях с Москвой и Киевом.

Также Курсор писал, что ВМС США рассматривают возможность добавления беспилотных израильских лодок к своим совместным операциям на Ближнем Востоке, что может усилить растущую роль Израиля в региональных военных соглашениях, поскольку это нормализует отношения с бывшими противниками в Персидском заливе.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.