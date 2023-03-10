В шаге от трагедии: арабы атаковали семью евреев в Хаваре, первые кадры

17:10, Сегодня
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Фото: Nati Shohat/Flash90

Арабы напали на машину евреев.

Арабские боевики забросали камнями еврейскую семью, ехавшую по главной дороге в Хаваре. Семья была ранена и доставлена ​​в больницу с ранениями груди.

Об этом пишет Mivzaklive.

в шаге от трагедии: арабы атаковали семью евреев в хаваре, первые кадры 10 марта, 2023

пресс-служба МАДА

пресс-служба мада

Силы ЦАХАЛа, дислоцированные поблизости, услышали звук стрельбы, которую отец семьи произвел в воздух, чтобы спасти свою семью и дать отпор боевикам, и по ошибке открыли огонь по автомобилю семьи. Шесть пуль были выпущены в сторону автомобиля, но, к счастью, не попали в цель.

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