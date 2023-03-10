В шаге от трагедии: арабы атаковали семью евреев в Хаваре, первые кадры

Арабские боевики забросали камнями еврейскую семью, ехавшую по главной дороге в Хаваре. Семья была ранена и доставлена в больницу с ранениями груди.
Об этом пишет Mivzaklive.
Силы ЦАХАЛа, дислоцированные поблизости, услышали звук стрельбы, которую отец семьи произвел в воздух, чтобы спасти свою семью и дать отпор боевикам, и по ошибке открыли огонь по автомобилю семьи. Шесть пуль были выпущены в сторону автомобиля, но, к счастью, не попали в цель.
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