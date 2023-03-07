По словам главы правительства, «кто поднимет на нас руку – заплатит за это».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу официально подтвердил ликвидацию террориста из Хавары.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По его словам, сегодня, 7 марта, бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и спецназа полиции успешно ликвидировали террориста, хладнокровно убившего «двух прекрасных братьев Гилеля и Ягеля Янив, светлая им память».

«Наши отважные бойцы действовали с хирургической точностью в сердце логова убийц. Отдаю им честь и желаю выздоровления нашим раненным. Я раз за разом говорю: тот, кто поднимет на нас руку – заплатит за это», – заявил Нетаниягу.

Отметим, что во вторник израильские силы безопасности провели успешную операцию по ликвидации террориста в Дженине. Всего были убиты четыре террориста, а в бою ранения получили несколько человек.

Журналисты пишут, что силы безопасности попали под обстрел во время операции. В ПА утверждают, что агенты под прикрытием въехали в лагерь беженцев на грузовике и окружили здание, где в то время скрывались разыскиваемые террористы. Силы безопасности выпустили ракету по зданию, чтобы выманить преступников.

Также «Курсор» сообщал, что ШАБАК провел успешную операцию по задержанию четверых палестинских студентов из Иудеи и Самарии, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности, спланированной ХАМАСом в Турции.

Помимо этого недавно в Иудее и Самарии прозвучал сигнал тревоги о возможном проникновении.