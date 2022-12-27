В ШАС рассказали, чего ожидать светскому населению от нового правительства

Высокопоставленный член духовного руководящего органа ультраортодоксальной партии ШАС заявил в понедельник, что он дал указание лидеру партии Арье Дери воздерживаться от подачи законопроектов, которые нанесли бы ущерб светскому населению Израиля.

Раввин Давид Йосеф, член партийного Совета мудрецов Торы и сын раввина Овадии Йосефа, покойного духовного лидера ШАС, сказал, что хочет «успокоить светских людей».

«Мы не собираемся принимать законы, которые будут разжигать ненависть и разделять. Мы хотим объединиться. Мы хотим объединить людей. Мы не стремимся к разделению», — сказал Йосеф в видео, опубликованном 12 каналом.

«Мы дали указание Дери и нашим депутатам не вносить законопроекты, ограничивающие светскую общественность. Мы не стремимся приблизить людей к Богу с помощью угроз и законов», — сказал оплачиваемый государством раввин.

«Это не наш путь. Мы не выберем путь принуждения», — продолжил Йосеф, указывая на подход «любви и дружбы и объединения людей», который, по его словам, поддерживал его покойный отец.

«Мы не будем делать то же, что предыдущее правительство», — сказал он, имея в виду уходящую коалицию, состоящую в основном из светских партий.

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Кроме того, пленум Кнессета одобрил решение о разделении «закона Бен-Гвира».