Пленум Кнессета одобрил решение о разделении «закона Бен-Гвира»

Решение о разделении законопроекта о внесении поправок в Постановление о полиции («Закон Бен-Гвира») было одобрено пленумом Кнессета.

Об этом сообщает Maariv.

Его одобрили большинством в 53 сторонника и 18 противников.

Ранее мы рассказывали, что во время обсуждений в Кнессете нового законопроекта о полиции назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался дополнить его пунктом, предотвращающим политизацию полиции.

«Всем ясно, что идея состоит в том, чтобы принять эти статьи против депутата Бен-Гвира из-за паники и давления левых», – сказал он.

Юрисконсульт предложен раздел, в котором было сказано, что «перед службой не будет поставлена ​​задача продвижения партийно-политических интересов». Председатель Оцма Иугедит отказался от включения этого пункта в закон, а потому в рамках второго и третьего чтения закона предложенную версию не рассмотрели.

Во время слушаний в специальном комитете перед вынесением закона на первое чтение заместитель прокурора Амит Марари заявила, что упомянутое дополнение аналогично закону о ШАБАК. По ее словам, этот фактор развеивает многие опасения касаемо вмешательства политического эшелона и вносит элемент государственности в полицейский порядок.

Бен-Гвир отметил, что в течение 74-летнего периода полиция Израиля не нуждалась в этом разделе. Политик нашел «немного странным», что как только его назначили на должность министра национальной безопасности, возникла идея добавить этот закон.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир высказался о предлагаемом им разделе закона, в соответствии с которым разрешается дискриминация в отношении ЛГБТ. Он считает «очень хорошим» наличием закона, который разрешает свободу, что возмутило многих активистов и ЛГБТ-групп.

«Речь идет о владельце типографии в Беэр-Шеве, которого попросили напечатать рекламу для прайда, и когда он сказал, что не хочет, он получил штраф от суда за отказ. Где права человека на его собственность?», – заявил он.

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