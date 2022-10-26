В Шхеме разбился беспилотник ЦАХАЛа: что говорят военные

14:48, Сегодня
Новости Израиля
атака на беспилотник фото
Фото: Hassan Jedi/Flash90

Палестинские СМИ опубликовали кадры с устройством после того, как его забрали местные жители.

Армия обороны Израиля сообщила, что небольшой израильский военный беспилотник потерпел крушение в городе Шхем в среду утром.

По словам ЦАХАЛа, беспилотник модели Skylark выполнял разведывательную миссию, когда упал с неба из-за технической неисправности.

Армия добавила, что, по-видимому, не существует риска того, что секретная информация могла быть извлечена из упавшего устройства.

Палестинские СМИ опубликовали кадры с устройством после того, как его забрали местные жители.

Напряженность в районе Шхема обострилась в последние недели, когда израильские военные установили кордон вокруг палестинского города, чтобы подавить слабо организованную террористическую группировку, известную как «Логово льва», которая заявляет о нападениях на войска и мирных жителей.

Рано утром во вторник израильские войска убили очевидного лидера группировки, а также четырех других боевиков в ходе рейда в Шхеме. Войска также уничтожили завод по производству бомб. В среду были арестованы еще трое участников. 

Это уже второй беспилотник Skylark, разбившийся в палестинском городе за неделю после того, как в прошлую среду один дрон упал в Хевроне. Вскоре после этого устройство забрали войска.

Ранее Курсор писал о новой стратегии ЦАХАЛа в борьбе с террором:что изменилось в проведении операций.

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