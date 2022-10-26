Новая стратегия ЦАХАЛа в борьбе с террором:что изменилось в проведении операций

Смелый рейд ЦАХАЛа в Наблусе, в ходе которого был ликвидирован лидер террористической группировки «Логово льва» (Lion’s Den) и уничтожена ее лаборатория взрывчатых веществ, показывает, что у военных есть новая стратегия. Или, если быть более точным, они вернулись к стратегии, которая некоторое время не использовалась в Иудее и Самарии: точечным рейдам.

Об этом сообщает Israel Hayom.

До сих пор Израиль действовал на палестинских территориях либо посредством контрмер, либо путем арестов, последние из которых иногда усложнялись и приводили к ликвидации разыскиваемых. Большинство операций ЦАХАЛа относились ко второму типу, в основном по аресту подозреваемых для допроса и сбора разведданных о совершенных или запланированных нападениях. Но некоторые из них были операциями по ликвидации, например, уничтожение в воскресенье члена Lion’s Den Тамера Килани в результате взрыва, приписываемого агентству безопасности ШАБАК.

Теперь Израиль решил вернуться к целенаправленным рейдам. Рейд во вторник на инфраструктуру «Логова льва» в Наблусе, в ходе которого был убит ее лидер Вади Хоух, был проведен с максимальной решимостью. В операции участвовали бойцы контртеррористического подразделения «Ямам», элитного подразделения спецназа «Сайерет Маткал» и бригады «Гивати», которые были вооружены ракетами и снайперскими винтовками, а также имели наготове вооруженные беспилотники на случай каких-либо сложностей.

Еще одним важным элементом рейда была технология: сочетание кибер- и радиоэлектронной борьбы помогло военным не только получить разведданные и выследить террористов, но и заставить их не обращать внимания на приближение израильских военных.

Террористическая группа поклялась отомстить и в Израиле предполагают, что выжившие члены попытаются совершить теракт в Израиле в ближайшем будущем. Были также угрозы из сектора Газа, но сотрудники службы безопасности говорят, что ХАМАС не заинтересован в эскалации и может запустить ракету только для вида.

Иудея и Самария вызывают большую озабоченность, особенно северная Самария, где терроризм растет уже несколько месяцев. Вполне вероятно, что служба безопасности будет стремиться продолжить текущую серию военных действий, чтобы поддерживать давление на террористические группы, но также будет проводить целенаправленные рейды, а не масштабные операции, в попытке позволить гражданским лицам заниматься своими делами. повседневной жизни и держать их вне конфликта.

Ранее Курсор писал, что появилось новое видео ночной операции в Шхеме, снятое израильским бойцом. Бойцы пограничной полиции МАГАВ и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмом взяли дом.

Курсор информировал о подробностях ночной операции в Шхеме: ЦАХАЛ спасал группу под прикрытием. Во время операции по спасению группы спецназа под прикрытием ликвидированы четверо палестинских боевиков, минимум 15 человек ранены.

Кроме этого, пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала ночную операцию в Шхеме. Масштабная операция в Шхеме завершилась успешно: ликвидированы 5 террористов и 20 ранены. «Мастерская по изготовлению бомб была взорвана нашими силами», — заявил ЦАХАЛ.