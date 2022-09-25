В синагоге в Димоне террорист убил еврея ножом

В шаббат произошло жестокое нападение на молящихся в синагоге, в результате один человек был убит ножом. Террорист задержан полицией.

В Димоне произошел теракт с ножом в синагоге.

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

В шаббат в Димоне в синагоге молились евреи. Неожиданно вошел человек, который начал оскорблять молящихся.

После многочисленных оскорблений один человек решил выйти и поговорить с ним у входа в синагогу, однако террорист зарезал его ножом, нанеся несколько ударов.

Молящийся скончался (Барух Даян а-Эмет). Полиция задержала убийцу.

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