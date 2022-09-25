У дома министра обороны прошли акции протеста

В субботу вечером к дому министра обороны Бени Ганца в Рош-ха-Аине собрались люди на акцию протеста и митинг Селихот с призывом вернуть солдат ЦАХАЛа Хадара Гольдина и Орона Шауля, тела которых удерживаются ХАМАСом в Газе с 2014 года.

Симха Голдин, отец Хадара, сказал: «Человеком, который отправил моего сына, Хадара Голдина, на поле боя во время операции «Защитная полоса», был премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который оставил его на поле боя и в течение семи долгих лет не вернул ни его, ни Шауля Орона, несмотря на имевшиеся возможности».

Голдин отметил различные усилия, предпринятые правительством Нетаниягу для жителей Газы, не требуя возвращения солдат. Например, он упомянул о переводе денег из Катара в Газу и о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких и вакцин в Газу во время пандемии COVID-19.

Голдин отметил, что «мы стоим здесь в Селихот у дома главы минобороны Ганца, человека, который послал солдат ЦАХАЛа в Газу, человека, который не вернул солдат обратно. От него исходило решение, что ЦАХАЛ не будет входить в медицинские учреждения, и именно поэтому Орон Шауль и Хадар Голдин до сих пор находятся в Газе».

Во время митинга участники зачитали имена жертв операции «Защитная полоса», в которой участвовали Хадар Голдин и Орон Шауль.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС сказал, что Израильское правительство лжет своему народу.

Также мы информировали, что Ганц намерен действовать решительно против терроризма.