В школе Ход ха-Шарона скрыли от родителей встречу учеников с Израильско-палестинским форумом семей погибших

Средняя школа в центре страны скрыла от родителей учеников факт проведения встречи с «Израильско-палестинским семейным форумом» для 12-классников.

Об этом сообщает портал Mako.

Отмечается, что информация о мероприятии, которое, как ожидается, состоится в следующий вторник в средней школе «Общеобразовательная школа Ход ха-Шарон», была обнаружена в дневнике для учеников класса под названием «Жареные зеленые помидоры».

Как пишет издание, только после жалоб родителей на загадочное название от имени администрации было отправлено сообщение следующего содержания: «Во вторник состоится форум семей погибших, чтобы поговорить с 12-классниками. Во время встречи участники поделятся личными историями и, конечно же, обозначат цели форума. Мы зададим вопросы и сможем провести дискуссию после того, как встреча закончится».

Мать одного из учеников рассказала СМИ, что увидела в дневнике анонс «странного события» с названием «Жареные зеленые помидоры» и попробовала получить больше информации о мероприятии.

«Только после того, как мы спросили, мы узнали, что это встреча с Израильско-палестинским форумом семей погибших. Я против встречи с людьми, которые выступают против существования Государства Израиль. Однажды руководство решило сократить учебный день до 12 часов дня, чтобы учителя могли провести подготовительную встречу с Израильско-палестинским форумом семей погибших. Мы не понимаем, почему директор настаивает на привнесении политики в школу и почему не действовать прозрачно и не информировать родителей», — говорит женщина.

В письме, направленном администрации школы от имени форума «Выбирая жизнь семьям погибших» и движения «Если хотите», написано: «Мы выступаем против преднамеренной попытки создать у школьников ложное сознание, что нет никакой разницы между отцом террориста и отцом и матерью израильтян, убитых не за несправедливость».

«Это политическое мероприятие самого экстремального типа, которое наносит серьезную травму израильским семьям, ученикам и родителям погибших. Мероприятие было скрыто от родителей школы. … Решение о мероприятии было принято без предварительного обсуждения с родительским комитетом и без запроса подписи учащегося для подтверждения участия. … Призываем администрацию немедленно отменить мероприятие», — говорится в письме.

Как сообщал Курсор, 76% родителей недовольны работой системы образования, 57% считают, что учебные программы устарели.

Также Курсор информировал о том, что более 40 муниципалитетов уже заявили о бойкоте образовательных инициатив Маоза.