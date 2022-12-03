Более 40 муниципалитетов уже заявили о бойкоте образовательных инициатив Маоза

Список городов и поселков, которые «не пустят в школы гомофобские, расистские и принижающие женщин программы Ави Маоза», постоянно пополняется.

Вслед за мэрией Тель-Авива более сорока местных советов по всему Израилю уже объявили об отказе от сотрудничества с управлением дополнительного образования Ави Маоза.

Об этом сообщает Israel Info.

Как известно, по условиям коалиционных соглашений это управление выводится из подчинения минпросвещения и превращается в структурное подразделение канцелярии премьер-министра, которое возглавит лидер «гомофобской и антифеминистской» партии «традиционных семейных ценностей» Ави Маоз.

Отмечается, что участники кампании бойкота обещают финансировать программы внеклассного дополнительного образования за счет муниципальных бюджетов, но не допустить в школы финансируемые государством программы, которые будет внедрять Маоз.

«Список городов и поселков, которые «не пустят в школы гомофобские, расистские и принижающие женщин программы Ави Маоза», постоянно пополняется. На данное время к кампании политического бойкота присоединились 44 местных и региональных совета, включая почти все крупные города центра страны — Тель-Авив, Рамат-Ган, Ришон ле-Цион, Холон, Герцлия, Гиватаим, Од а-Шарон, Рамат а-Шарон, Кфар-Саба, Модиин, а также Арад, Тель Монд, Кфар Йона, Явне, Нешер, Нес Циона и многие другие», — говорится в материале.

В частности, глава регионального совета Верхней Галилеи Гиора Зельц пояснил, в чем он видит смысл кампании бойкота.

«Чтобы наши дети продолжали улыбаться. Важно объяснить родителям, жителям и в первую очередь работникам системы образования, что образовательные программы, их содержание в 120 детских садах и яслях и 12 школах регионального совета будут определяться, проводиться и контролироваться директорами этих учреждений, педагогами в сотрудничестве с родителями, согласно мировоззрению регионального совета и его главы. Так было, так есть и так будет», — заявил Зельц.

Как сообщал Курсор, уходящий премьер-министр Яир Лапид направил «открытое письмо» всем мэрам и советам Израиля и призвал не сотрудничать с подразделением внешних программ в министерстве образования, которое передано председателю партии Ноам.

Также Курсор информировал о том, что назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал Яира Лапида, заявив, что он поднимает бунт армейских офицеров и мэров против новой власти. Это произошло после того, как Лапид призвал глав органов власти не сотрудничать с правительством из-за его сделки с председателем партии «Ноам» Ави Маозом.