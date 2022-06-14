В Шохаме застрелили мужчину: появилось первое видео с места происшествия

30-летний житель Джальджулии был застрелен возле строительной площадки в Шохаме, сообщил во вторник пресс-секретарь израильской полиции.
Полиция Рош-ха-Аина начала расследование после получения сообщения на горячую линию полиции о перестрелке в Шохаме, во время которой был застрелен житель Джальджулии. Его смерть была установлена на месте.
Полиция проводит поиски нападавшего, а также собирает улики на месте происшествия. Предыстория и обстоятельства пока выясняются.
Ранее Курсор сообщал, что сотрудники ШАБАК предотвратили создание очередной террористической ячейки в Израиле.
Напомним, что 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах. Ивритоязычные СМИ идентифицировали погибшего как Махмуда Сна Аллаха из города Дейр-эль-Асад.