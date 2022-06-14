В Шохаме застрелили мужчину: появилось первое видео с места происшествия

Сегодня в Шохаме произошла перестрелка, во время которой был убит житель Джальджулии. Его смерть была установлена ​​на месте происшествия. Видео смотрите ниже.

30-летний житель Джальджулии был застрелен возле строительной площадки в Шохаме, сообщил во вторник пресс-секретарь израильской полиции.

Полиция Рош-ха-Аина начала расследование после получения сообщения на горячую линию полиции о перестрелке в Шохаме, во время которой был застрелен житель Джальджулии. Его смерть была установлена ​​на месте.

Полиция проводит поиски нападавшего, а также собирает улики на месте происшествия. Предыстория и обстоятельства пока выясняются.

מוניר ריאן, בן 35 מג'לג'וליה, הוא האיש שנורה למוות באתר הבנייה בשוהם

(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/5obZTI3s0t — כאן חדשות (@kann_news) June 14, 2022

Ранее Курсор сообщал, что сотрудники ШАБАК предотвратили создание очередной террористической ячейки в Израиле.

Напомним, что 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах. Ивритоязычные СМИ идентифицировали погибшего как Махмуда Сна Аллаха из города Дейр-эль-Асад.