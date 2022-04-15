В Сирии заявили, что Израиль снова атаковал Дамаск

По сообщению официального информационного агентства страны, часть ракет, осуществивших атаку, была перехвачена, а часть причинила ущерб, но не привела к жертвам.

В Сирии заявили, что израильские ВВС атаковали Дамаск. Так, ночью на западе города были слышны взрывы. Сообщается, что обстрелу подвергся ряд военных объектов.

В Сирии сообщили, что атака была нанесена примерно в 23:02 14 апреля. Местные власти сообщили, что часть запущенных ракет удалось перехватить при помощи ПРО. Однако некоторые из них достигли цели. Сообщается о том, что жертв нет.

Также в СМИ пишут, что Израиль атаковать иранское оружие, среди которого батареи ПВО, беспилотники и радары.

В Сирии также сообщили, что Израиль направил на эту атаку четыре истребителя. Информация требует подтверждения.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что в Рахате задержали 18-летнего бедуина по подозрению в связях с ИГИЛ. В рамках совместной деятельности ШАБАКа и Командования израильской полиции в Негеве был арестован для допроса в марте 2022 года гражданин Израиля, 18-летний житель Рахата, по подозрению в совершении преступлений в сфере безопасности, инспирированных государственной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

Кроме того, Курсор писал, что двое американских солдат были ранены в результате ракетного обстрела в Сирии. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел. Согласно информации, один из сотрудников уже прошел лечение и отпущен, а второй вс еще находится в больнице.