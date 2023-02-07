В случае землетрясения в Израиле гражданам может угрожать утечка ОХВ

В понедельник, 6 февраля, в Израиле ощущалась серия подземных толчков, которая напугала жителей, особенно на фоне того, к чему стихийное бедствие привело на территории Турции. Но если землетрясение произойдет в нашей стране, то многие жители также могут лишиться крова над головой, а еще им может угрожать утечка опасных химических веществ (ОХВ).

В министерстве по охране окружающей среды говорят, что сейчас только один человек в ведомстве занимается надзором за фабриками и реализацией планов готовности к землетрясениям. В министерстве определили 149 предприятий, производящих и хранящих опасные химические вещества (ОХВ), как потенциально опасные для населения в случае мощных подземных толчков. Из них только 99 завершили процесс предписанных им проверок.

Есть множество параметров, влияющих на устойчивость предприятия при землетрясении. При расчете рисков, которым подвержены заводы с опасными веществами, учитывается геологическая структура местности, где расположен завод, тип сооружения, уровень опасности хранящихся материалов, их близость к жилому району и т.п.

Природоохранное ведомство требует выделить больше сотрудников для надзора за такими предприятиями.

«Курсор» писал ранее, что в понедельник, 6 февраля, Турцию всколыхнула волна землетрясений, которая принесла масштабные разрушения и большое количество жертв. Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия в Турции и Сирии погибли более 4 тысячи человек и цифра продолжает расти. В ВОЗ говорят, что количество жертв может стать больше в восемь раз.

Еще мы писали, что в Объединении инженеров Израиля считают, что в стране 50,000 зданий под угрозой обрушения, если произойдет землетрясение такой же мощности, как в Турции.