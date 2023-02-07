Землетрясение в Турции: количество погибших может вырасти в восемь раз

В понедельник, 6 февраля, Турцию всколыхнула волна землетрясений, которая принесла масштабные разрушения и большое количество жертв. Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия в Турции и Сирии погибли 4365 человек и эта цифра продолжает расти. В ВОЗ говорят, что количество жертв может стать больше в восемь раз.

Об этом рассказала старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд, передает BBC.

По ее словам, первоначально после мощных землетрясений сообщения о количестве погибших или раненых людей значительно возрастают в ближайшие дни на протяжении недели. А наблюдая за динамикой выявления пострадавших и оценивая масштабы разрушений, количество жертв трагедии в ближайшие дни может вырасти где-то в восемь раз.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Израиля Йоав Галант после оценки ситуации одобрил передачу полевого госпиталя ЦАХАЛа, который сможет оказывать помощь раненым в зоне бедствия в Турции.

Еще мы писали, что в Объединении инженеров Израиля считают, что в стране 50,000 зданий под угрозой обрушения, если произойдет землетрясение такой же мощности, как в Турции. Согласно отчету государственного контролера 2022 года, 600 тысяч зданий в Израиле не соответствуют стандартам сейсмостойкости.

Напомним, в последнее время специалисты не обнаружили признаки надвигающегося мощного землетрясения в Израиле. Однако дело в том, что с помощью доступных в наше время технологий нельзя предсказать риск подземных толчков.

Читайте также, что Кнессет экстренно рассмотрит готовность Израиля к землетрясению.