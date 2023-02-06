Хуже, чем в случае войны: в Израиле 50 тысяч зданий под угрозой обрушения в случае землетрясения

В Объединении инженеров Израиля считают, что в Израиле 50,000 зданий под угрозой обрушения, если произойдёт землетрясение такой же мощности, как в Турции.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль сейчас«.

Согласно отчету государственного контролера 2022 года, 600 тысяч зданий в Израиле не соответствуют стандартам сейсмостойкости. Повреждения в случае сильного землетрясения могут быть намного серьезнее, чем от войны.

В Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям поделились прогнозом касаемо того, как на Израиле может отразиться землетрясение, и оценки несколько разнятся. Эксперты составили сценарий, согласно которому в этом случае в нашей стране рухнет 26 800 зданий, 170 000 израильтян останутся без крова, а число раненых может достигнуть около 9 тысяч человек.

Несколько ранее специалисты по землетрясениям сказали, что в последнее время не обнаружили признаки надвигающегося мощного землетрясения в Израиле. Однако дело в том, что с помощью доступных в наше время технологий нельзя предсказать риск землетрясения.

«Очень сложно указать на прямую связь и сказать, как землетрясение в Турции может повлиять на землетрясения в Израиле. Это правильно, что все тектонические плиты соприкасаются друг с другом, но системы настолько сложны, что трудно дать прогноз», – сказал профессор Зохар Гвирцман, директор Геологической службы Израиля, и уточнил, что эксперты постоянно следят за землетрясениями и в последнее время не фиксировали «ничего необычного».

По мнению лектора по изучению землетрясений в Университете Бен-Гуриона в Негеве в Беэр-Шеве Рона Авни, так как Восточно-Анатолийский разлом, вдоль которого произошли два мощных землетрясения в Турции и Сирии, связан с Сирийско-Африканским разломом, любые сильные толчки потенциально могли, стать причиной серьезного землетрясения, затронувшего бы Израиль.

Также «Курсор» сообщал, что Кнессет экстренно рассмотрит готовность Израиля к землетрясению.