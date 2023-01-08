В СМИ рассказали об эффективности налога на одноразовую посуду

Налог на одноразовую посуду, который вот-вот отменят, эффективен и даже долговечен.

Об этом свидетельствуют данные Stornext, полученные изданием «Calcalist».

В период с ноября 2021 года (дата вступления в силу налога) до октября 2022 года использование одноразовой посуды сократилось в среднем примерно на 36%.

В ноябре и декабре 2021 г., первые два месяца после вступления налога в силу, произошло снижение закупок одноразовой посуды примерно на 60% по сравнению с двумя месяцами, предшествовавшими введению налога (сентябрь и октябрь 2021 г.).

Однако такое резкое снижение говорит о том, что, готовясь к налогу, люди заранее закупились одноразовой посудой в огромных количествах (так, в октябре наблюдалось 20-процентное увеличение покупок по сравнению со среднемесячным значением в другие месяцы в 2021).

Тем не менее, «Calcalist» раскрыл данные примерно за год, показывая, что налог на самом деле оказал постоянное влияние на поведение потребителей. Данные компании Storenext показывают, что за 11 месяцев, в течение которых применялся налог (с ноября 2021 г. по октябрь 2022 г.), среднемесячное одноразовое использование было на 34% ниже по сравнению с десятью месяцами, предшествующих введению налога. Если вычесть сезонность и сравнить только одинаковые месяцы (январь-октябрь 2021 г. и январь-октябрь 2022 г.), среднее падение будет еще более резким и составит 36%.

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