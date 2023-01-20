В СМИ узнали, когда Нетаниягу может уволить Дери

У премьер-министра есть достаточно времени, чтобы выполнить решение Верховного суда. При этом присутствие Дери заседании Кабмина «будет проблематичным».

Премьер-министру Биньямину Нетаниягу, вероятно, придется уволить министра внутренних дел и министра здравоохранения Арье Дери со своих должностей в кабинете к утру воскресенья, чтобы выполнить решение Верховного суда, его назначение должно быть аннулировано или в знак неуважения к суду.

Об этом говорится в материале The Times of Israel.

Отмечается, что Движение за качественное правительство, одна из организаций, подавших петицию в Верховный суд против его назначения, в четверг написало напрямую Нетаниягу, настаивая на том, чтобы он уволил Дери «немедленно», чтобы «соблюдать верховенство закона и разделение властей».

Организация потребовала от генерального прокурора, чтобы она предприняла все возможные шаги, чтобы гарантировать, что Нетаниягу устранит Дери как можно быстрее, а представитель структуры заявил, что группа «будет настаивать на том, чтобы это произошло», но не уточнил, когда могут быть приняты дальнейшие судебные иски.

«Хотя у премьер-министра есть то, что определяется как «разумное количество времени» для выполнения решения суда об увольнении Дери, этот период вряд ли превысит два-три дня после даты вынесения решения судом», — пишет издание.

По словам экспертов, разрешение Дери участвовать в воскресном утреннем заседании Кабинета министров в роли министра внутренних дел и здравоохранения почти наверняка будет считаться неуважением к суду, хотя подача и получение фактического решения о неуважении к суду также потребует времени.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Наша редакция писала о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.