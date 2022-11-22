В СМИ узнали, кто станет министром образования в новом правительстве

Сообщается также, что депутат Кнессета от Ликуда Ярив Левин будет назначен министром юстиции.

На текущем этапе переговоров СМИ сообщают, что депутат Кнессета от Ликуда Ярив Левин будет назначен министром юстиции в новом правительстве, а депутат Кнессета Мири Регев будет назначена министром образования.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Ранее мы сообщали, что, по словам репортера израильских национальных новостей Хезки Баруха, переговорные группы партий «Ликуд» и «Религиозный сионизм» встречались на последовательных встречах в течение ночи.

Прогресс был достигнут, но обе стороны все еще далеки от соглашения.

Как сообщал Курсор, Лапид прокомментировал громкое решение минобразования.