В СМИ узнали, кто станет министром образования в новом правительстве

На текущем этапе переговоров СМИ сообщают, что депутат Кнессета от Ликуда Ярив Левин будет назначен министром юстиции в новом правительстве, а депутат Кнессета Мири Регев будет назначена министром образования.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Ранее мы сообщали, что, по словам репортера израильских национальных новостей Хезки Баруха, переговорные группы партий «Ликуд» и «Религиозный сионизм» встречались на последовательных встречах в течение ночи.
Прогресс был достигнут, но обе стороны все еще далеки от соглашения.
Как сообщал Курсор, Лапид прокомментировал громкое решение минобразования.