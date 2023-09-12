В СМИ узнали новые подробности о грядущей встрече Байдена и Нетаниягу

Премьер-министр не встретится с президентом США в Белом доме.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на полях Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, а не в Белом доме. Ожидается, что встреча состоится в следующую среду.

Об этом узнал 13 канал.

Как пишут журналисты канала, предыстория решения администрации Байдена не проводить встречу в Белом доме проистекает из двух основных причин: первая — это спор в окружении президента США о том, правильно ли проводить встречу с Нетаниягу из-за продвижения его правительством правовой революции, а также из-за заявлений членов правительства и их позиций. Другая причина, которую озвучил каналу высокопоставленный израильский чиновник, заключается в том, что существует опасение массовых демонстраций в Вашингтоне, округ Колумбия, если встреча состоится в Белом доме.

Однако, высокопоставленные дипломатические источники сказали, что возможные демонстрации, хоть и беспокоят администрацию Байдена, все же не являются проблемой, которая перевесила чашу весов.

Выступление премьер-министра Нетаниягу на Генеральной Ассамблее ООН изначально планировалось на четверг, но было перенесено на пятницу.

Визит премьер-министра в США должен положить для него своего рода «бойкот», который продолжается с тех пор, как он вернулся в кабинет премьер-министра после столь сильного желания получить долгожданное приглашение в Белый дом. Основными вопросами на повестке дня визита Нетаниягу являются иранский вопрос, правовая реформа и саудовские контакты.

Курсор писал, что американские сенаторы-демократы заявили, что Израиль не выполнил всех условий для безвизового режима с США.